Un deuxième presque copié-collé

Plus tard, dans la soirée, le Caron Industries a pris le contrôle dès les premières minutes face aux Monarques de Mirabel. Vincent Boulet et Xavier Paré ont donné le vent dans les voiles aux siens avec un but chacun en deux minutes de jeu. Les Magnymontois ont dû travailler à contre vent par la suite. L’avantage numérique de Mirabel a d’abord réduit l’écart à un but dans le début du deuxième vingt, et scénario similaire à mi-chemin en troisième période. Les représentants de la Côte-du-Sud ont terminé la rencontre en force avec deux filets afin de l’emporter 5-2.