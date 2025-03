Une première demi-finale en plus de 10 ans

Les Magnymontois ont pris du temps avant d’embarquer dans la rencontre. Pendant les dix premières minutes, le manque de cohésion et l’esprit de ça passe ou ça casse des Bellechassois aurait pu faire mal au Caron Industries. « On s’attendait à ce qu’ils sortent fort », explique l’entraîneur adjoint du Caron Industries, Éric Bourget. Le premier but a mené les représentants de la Côte-du-Sud à ne regarder que devant eux. Bryan Chabot a lancé le bal offensif avant de laisser la place à Vincent Boulet avec deux buts dans le premier tiers. Le momentum est resté entre les mains du Caron Industries. Dans le deuxième tiers, après que les esprits se sont échauffés, ces derniers se sont donné une avance de six buts. Le capitaine magnymontois a complété son tour du chapeau dans cette période et continue de trôner au premier rang des pointeurs des séries avec 15 en cinq matchs. Le Lafontaine a pu éviter de se faire blanchir en s’inscrivant en avantage numérique. Montmagny a finalement complété la marque dans le dernier engagement.

En visite à Saint-Pamphile

Étant donné le manque de temps de glace au domicile officiel du Caron Industries, l’aréna de Montmagny, la formation est allée offrir du hockey aux Pamphiliens. Près de 300 personnes se sont déplacées pour l’occasion et n’avaient que de bons mots à lancer à cette initiative. « On a été très bien accueilli. La ville de Saint-Pamphile a adoré. Ils nous ont demandé si on voulait revenir », lance M. Bourget.

Place à la demi-finale

Avec cette victoire, le Caron Industries se qualifie donc pour la demi-finale des séries éliminatoires, une première en plus de dix ans pour le junior AA à Montmagny. Selon le classement, c’est la finale avant le temps, alors que les positions un et deux se battront pour une place en grande finale. L’Expert et le Caron Industries se sont partagé les duels pendant la saison régulière. Montmagny a remporté les deux premiers duels 7-6 et 10-1, alors que Saint-Romuald les deux derniers par la marque de 5-0 et 2-1. « Ils savent qu’on est capable de battre Saint-Romuald. Ce sont des détails qu’on va devoir appliquer. Le plan de match, va falloir l’appliquer à la lettre. » La première rencontre se mettra en branle vendredi soir au Complexe 2 glaces Honco. Samedi ou dimanche à l’aréna de Montmagny.

Jean-Christophe Coulombe nommé joueur le plus utile