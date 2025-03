Une situation frustrante met fin à la saison du Caron Industries

La troupe de Martin Guérette a dû travailler d’arrache-pied vendredi soir devant les partisans adverses. Elle a comblé, à trois reprises, des déficits de deux buts avant d’envoyer tout le monde en prolongation. Dans le temps régulier, le Caron Industries a été chassé pour 36 minutes de punition, perdant ainsi son point franc jeu. Selon l’article 2.04 des règlements, « Si une des équipes a perdu son point franc jeu dans la partie, elle débutera la période de prolongation en désavantage numérique de 5 minutes ». Toutefois, selon nos informations, le règlement n’a pas été appliqué après l’intervention des officiels et du président de la Ligue de hockey junior AA de Chaudière-Appalaches, François Loubier. « « Après la troisième période, l’autre équipe voulait jouer justement et jouer en avantage numérique. Les arbitres disaient qu’on ne pouvait pas faire ça. Le président était sur place par hasard. Il est descendu sur le bord de la glace pour parler avec l’arbitre et moi. Il a dit non c’est cinq contre cinq en série. Il n’y a pas de point franc jeu », relate l’entraîneur-chef Martin Guérette.

Le Caron Industries l’a finalement emporté en prolongation. Vincent Boulet a donné l’avance aux siens dans la série grâce à un but en deuxième période de prolongation.

Rencontre annulée à la veille du match ultime

Le lendemain, le samedi 22 mars, le Caron Industries a connu une soirée difficile en s’inclinant 7-1 à l’aréna de Montmagny forçant ainsi la tenue d’un match numéro sept, le dimanche 23 mars au Complexe 2 glaces Honco. Quelques heures avant la rencontre, la ligue a été forcée d’annuler le match numéro 5. « En raison d’une erreur d’application d’un règlement administratif qui aurait pu influencer directement le résultat de la rencontre », a communiqué sur les réseaux sociaux de la ligue, près de 40 heures après l’issue de la rencontre. « Présentement je suis frustré de la situation », lance M. Guérette. Le groupe d’entraîneurs a amené la décision en appel avant que la ligue conserve son verdict. Montmagny a ensuite demandé de recommencer la fin de semaine complète, mais en vain. Selon Martin Guérette, la logique des choses aurait été de recommencer les rencontres où qu’elles aient été annulées. La décision a fait vivement réagir sur les réseaux sociaux. Plus de 100 commentaires ont été écrits sous la publication, la plupart dénonçant vivement la situation.

Nous avons pris contact avec la Ligue de hockey junior AA de Chaudière-Appalaches afin d’avoir son point de vue. Nous sommes toujours en attente d’une réponse pour une entrevue.

Un septième match devenu un sixième

Après cette décision, le Caron Industries tirait de l’arrière 3-2 dans la série et s’est finalement 9-4, dans ce qui devait être le match ultime. En déficit de deux buts, Saint-Romuald a ouvert la machine en deuxième période avec cinq buts sans réplique. Une situation à glacer le sang s’est produit en début de première. Émile Martin a été mis en échec au début des baies vitrées. Il a quitté la rencontre en ambulance. Le numéro 91 souffre d’une importante commotion cérébrale et d’une compression de la moelle épinière, selon une publication du Caron Industries. « Il peut à peine bouger son bras gauche pour l’instant. Du repos complet pour minimum un mois », mentionne l’organisation magnymontoise.

À travers ces péripéties, il s’agissait également de la fin du stage junior de Loic St-Laurent, Simon Richard et Edouard Guay.