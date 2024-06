Une vingtaine d’équipes s’affronte au tournoi de volley-ball du printemps

Le 4 mai dernier s’est déroulé le tournoi de volley-ball du printemps à l’École secondaire Louis-Jacques-Casault de Montmagny. Une vingtaine d’équipes se sont affrontées dans l’une des trois catégories au cours de la journée.

La catégorie A était principalement composé de joueurs de niveau universitaire et collégial. L’équipe de Raphaël et Michael Bergeron a terminé en première position grâce à la présence d’Alexandre Obomsawin, un joueur du Rouge et Or et l’un des meilleurs au Québec.

Dans la catégorie B, l’équipe magnymontoise formée de Robert Boucher, Sébastien Bernier, Elliot Bernier, Clara Bernier, Chloé Boulet, Frédérique Normand et Marc Hurtubise est la formation gagnante.

Pour la catégorie C, une équipe de Lévis a remporté la première place.

Le prochain tournoi de volley-ball est prévu à la fin août au parc St-Nicolas de Montmagny.