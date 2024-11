10 ans d’engagement pour Annie Francoeur

À l’occasion de la cérémonie de reconnaissance des longs états de service des employés de la Chambre des communes, Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup tient à souligner avec fierté les 10 années d’engagement de sa directrice régionale, Annie Francoeur.

Depuis la première élection du député en 2009, celle-ci joue un rôle essentiel dans la gestion des bureaux de la circonscription et dans le service à la population.

À cet égard, le député souhaite lui rendre hommage dans ses propres mots.« Lorsqu’une personne désire se lancer dans l’arène publique pour servir ses concitoyens, une des choses les plus importantes, sinon la plus importante, est de trouver la perle rare qui nous accompagnera lors de nos mandats. J’ai la chance de compter sur aa présence depuis maintenant 10 ans en tant que directrice de l’ensemble de mes bureaux. Elle est une alliée inconditionnelle sur qui je peux compter jour après jour. Travaillante, loyale, prévoyante, empathique, à l’écoute, attentive et surtout perfectionniste dans l’exécution de ses fonctions », ajoute-t-il.

De son côté, Annie Francoeur avoue être très fière de célébrer ses 10 ans de service à la Chambre des communes. « C’est un véritable honneur de travailler aux côtés du député Bernard Généreux et de servir les citoyens de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup. Ces 10 dernières années ont été marquées par le plaisir et la fierté de contribuer au bien-être de notre communauté. J’accomplis ce travail avec dévouement et passion! », déclare-t-elle.