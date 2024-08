195 élèves de plus en Côte-du-Sud

C’est le 27 août prochain que les élèves fréquentant les établissements du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS) entameront l’année scolaire 2024-2025.

Cette année, les écoles primaires accueilleront 5476 élèves, soit 130 de plus que l’an dernier, et les écoles secondaires, 2947 adolescents, soit 65 de plus qu’à la dernière rentrée, pour une hausse totale de 195 jeunes.

Du côté de l’éducation des adultes, près de 1 200 élèves adultes bénéficieront de l’un des services offerts notamment en formation générale, en francisation ou en insertion professionnelle, dans l’un des quatre centres du territoire.

Malgré la pénurie de personnel à laquelle est confronté le réseau scolaire, plus de 98 % des postes et des contrats sont comblés à la CSSCS. Le service des ressources humaines travaille sans relâche à combler les différents contrats vacants.« Nos équipes sont mobilisées et nous restons optimistes de combler les différents besoins à temps pour bien partir l’année scolaire. Plusieurs d’entre eux ont notamment été comblés dans les derniers jours et cela se poursuit quotidiennement », mentionne madame Rachel Bégin, directrice générale de l’organisation.

À la suite de l’annonce importante effectuée par la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, et le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse, M. Mathieu Lacombe, le mercredi 21 août dernier, l’équipe du service des ressources matérielles poursuivra cette année son travail à pour l’avancement du projet de complexe culturel et sportif. Rappelons que le Centre de services scolaire est le porteur de dossier pour ce projet d’envergure.

Par ailleurs, soulignons que les élèves de Saint-Charles-de-Bellechasse effectueront leur rentrée scolaire dans la toute nouvelle école primaire des Perséides dont le chantier est sur le point d’être achevé. Les travaux sur le chantier majeur du nouveau bâtiment de l’école primaire des Rayons-de-Soleil de Saint-Damien devraient être complétés cet automne.

« Notre personnel est prêt à accueillir les élèves dans un esprit d’ouverture, de communication, d’entraide et de collaboration avec les familles. C’est en faisant équipe que l’on peut rapidement mettre en place des solutions efficaces lorsque des défis sont rencontrés en cours d’année. Ainsi, nous assurerons ensemble le bien-être et le développement du plein potentiel de l’ensemble de nos élèves », mentionne Mme Bégin. (LOB)