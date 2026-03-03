Accident à Saint-Roch: l’A-20 fermée pendant 2 heures lundi soir

Selon la Sûreté du Québec, deux véhicules ainsi qu’un camion lourd avec un tracteur sur une remorque sont entrés en collision. Un des conducteurs des véhicules a été transporté vers le centre hospitalier de La Pocatière pour y traiter des blessures mineures.

En raison de l’imposant véhicule qui prenait place sur la chaussée, l’autoroute 20 a dû fermer vers 23h par les autorités. Une ouverture partielle a été effectuée, avant que la circulation soit rétablie à 100% à 1h mardi. Un détour a redirigé les automobilistes sur la route 132.