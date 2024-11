La Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny (CCIM) dénonce fermement l’annonce du ministre canadien de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, qui a dévoilé le mercredi 23 octobre de nouvelles restrictions au programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET).

L’organisme croit qu’en augmentant de 20 % le salaire offert nécessaire afin d’être considéré comme un emploi à haut salaire, cela impacte directement et met en péril la survie de plusieurs industries et menace la vitalité économique de nombreuses régions du Québec. Alexandra Lemieux, présidente de la CCIM dénonce : ‘’Ces restrictions risquent de freiner l’élan économique et de fermer les entreprises ou de restreindre l’expansion de notre région. Nos entreprises font constamment face à la problématique de la “moyenne”, mais on répète sur plusieurs dossiers, surtout en immigration, que l’analyse des besoins soit régionale et non nationale »

Selon la CCIM, cette dernière mesure s’ajoute aux différentes annonces effectuées au cours des dernières semaines. Celle-ci viendra concrètement obliger de nombreux employeurs à bouleverser leur modèle économique en mettant en veilleuse des volets importants de leurs opérations ou en rehaussant de façon importante la rémunération offerte aux travailleurs étrangers temporaires. (LOB)