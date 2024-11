La SQ intensifie ses efforts en matière de sécurité et prévention

Dans les dernières semaines, les services policiers des MRC de Bellechasse, Montmagny et L’Islet ont déployé une série d’initiatives pour améliorer la sécurité publique et sensibiliser la population à divers enjeux. De la prévention de la violence conjugale aux interventions ciblées en sécurité routière, ces actions démontrent leur volonté d’assurer la protection et le bien-être des citoyens.

Lors des jours d’action contre les violences faites aux femmes, des policiers, en partenariat avec des organismes communautaires, distribueront des dépliants informatifs de SOS violence conjugale, ainsi que d’autres ressources d’aide. L’objectif est de sensibiliser les citoyens à reconnaître et dénoncer la violence entre partenaires intimes.

Le 17 novembre, des patrouilles en véhicule tout-terrain (VTT) ont été réalisées dans les municipalités de Saint-Paul-de-Montminy, Sainte-Euphémie et Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Ces opérations ont conduit à l’interception de 15 véhicules hors route, avec la distribution de plusieurs constats d’infraction. Les vérifications ont également porté sur les permis de port d’arme, une mesure renforcée durant la période de la chasse.

Dans le cadre d’une autre opération, un conducteur a été intercepté le 15 novembre à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud pour excès de vitesse majeur. Capté à 141 km/h dans une zone de 80 km/h, il s’est vu imposer une amende de 1 301 $, 14 points d’inaptitude et une suspension de permis de sept jours.

Les efforts pour contrer la conduite avec capacités affaiblies ont conduit à plusieurs arrestations significatives. Le 18 novembre, une femme de 22 ans a été arrêtée à Montmagny pour conduite en état d’ébriété et refus de collaborer avec les policiers. Son véhicule a été saisi pour 30 jours, et elle a été libérée sur sommation. Deux jours plus tôt, un homme de 40 ans originaire de Caraquet a été intercepté à Montmagny alors que son taux d’alcoolémie dépassait plus du double de la limite permise. En plus d’une suspension de permis de 90 jours, son véhicule a été saisi pour 30 jours. Le 17 novembre, un sexagénaire a également été arrêté à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud pour conduite avec les capacités affaiblies. Son véhicule a été saisi, et une citation à comparaître lui a été remise.

À Sainte-Perpétue, une femme a été interpellée lors d’un contrôle routier pour possession de 200 cigarettes de contrebande. Bien que son taux d’alcoolémie était sous la limite légale, des accusations sont prévues, et son véhicule a été remisé. Les produits illégaux ont été confisqués.

Ces interventions reflètent l’engagement des forces de l’ordre à maintenir un environnement sécuritaire et à sensibiliser la communauté à des comportements responsables. Leur approche, combinant prévention et répression, vise à réduire les risques pour tous