Éric Cantin demeure accusé de meurtre

L’enquête préliminaire se tient devant un juge de paix, Daniel Bélanger pour cette cause, qui doit déterminer si la preuve que détient le poursuivant est suffisante pour que les accusations demeurent les mêmes en vue d’un procès. Une dizaine de témoins avait été convoquée dans cette affaire.

L’avocate de M. Cantin, Me Marie-Laurence Spain, après environ une journée et demie d’enquête, a finalement choisi de consentir au renvoi au procès de la cause, mettant fin aux procédures dans le cadre de l’enquête préliminaire. Les derniers témoins ont donc été désassignés.

Les accusations demeureront donc celles de meurtre qui avait été déposées à la suite de l’arrestation de M. Cantin. Ce dernier sera de retour devant la Cour en juin prochain pour la suite des procédures. Les dates de procès ne sont pas connues à ce stade.