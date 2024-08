Le projet de Complexe culturel et sportif de Montmagny va de l’avant

L’ambiance était à la fête mercredi matin à l’Espace citoyen de Montmagny. Plusieurs représentants des principales organisations économiques et politiques de la Côte-du-Sud se sont déplacés pour entendre les ministres caquistes de Mme Isabelle Charest et M. Mathieu Lacombe ainsi que le député M. Mathieu Rivest annoncer un investissement de près de 54,5 millions de dollars pour le projet de Complexe culturel et sportif. Ce dernier ira maintenant officiellement de l’avant.

D’abord, l’école secondaire Louis-Jacques-Casault sera élargie par la construction d’une palestre et d’un centre aquatique. Ces infrastructures seront accessibles à l’ensemble des citoyens et aux élèves. Ensuite, dans le but d’offrir un lieu de diffusion artistique au goût du jour, la salle Edwin-Bélanger, qui est adjacente à l’établissement scolaire, sera rénovée et agrandie. Cette nouvelle salle sera utile pour tout le milieu culturel de la région et permettra d’accueillir des spectacles tout au long de l’année.