Plein feu sur la collection d’art de Montmagny

Cette politique repose sur des orientations claires, visant à constituer un ensemble varié et représentatif des divers courants. « Nous ne voulons pas nous limiter à un style ou à un médium en particulier », précise M. Morency. Le comité de sélection intègre des disciplines multiples, tout en veillant à la cohérence de la collection. Elle comprend par conséquent des peintures, des murales, des sculptures, ainsi que des œuvres d’art public, distribuées aux quatre coins du territoire pour permettre au plus grand nombre de les apprécier. « Chaque acquisition est soigneusement réfléchie, avec un budget annuel de 15 100 $, réparti entre les achats de créations pour l’intérieur et l’extérieur », ajoute-t-il.

Célébrer l’Histoire à travers l’art

Parmi les productions emblématiques de la collection extérieure, on trouve L’ Homme-Croix , une sculpture installée en 2009 à proximité du cimetière Saint-Odilon, à l’occasion du 250 e anniversaire de l’invasion anglaise. Plutôt que de commémorer cet événement tragique, Montmagny a choisi d’honorer la mémoire des habitants de l’époque. « L’œuvre célèbre les quatre Magnymontois décédés lors de la conquête, avec une symbolique forte des piliers représentant chacun de ces citoyens disparus », explique M. Morency. Cette pièce revêt une importance particulière pour lui, en raison de son contexte et de l’émotion qu’elle suscite.

Une collection accessible à la population

Bien que certaines œuvres soient présentées directement dans les rues de Montmagny, une grande partie de la collection se trouve dans des lieux plus intimes, comme l’Hôtel de Ville. Elle s’efforce toutefois de la rendre plus visible, en organisant des expositions périodiques et en la mettant en valeur sur son site web. « Nous essayons d’intégrer l’esthétique dans la vie quotidienne des citoyens et des touristes. Si la population ne connaît peut-être pas encore bien la compilation, elle est invitée à la découvrir lors de nos rétrospectives », explique M. Morency.

Selon lui, l’engagement de la municipalité envers l’art est aussi une question de fierté locale. Cette politique traduit un respect pour le patrimoine et une promesse à embellir la ville. Un projet récent de grande envergure est la création de la murale monumentale Point de rencontre par Yannick Picard, réalisée à l’occasion du 350e anniversaire de Montmagny. « C’est une œuvre rassembleuse qui met en lumière l’importance du fleuve dans notre histoire », raconte-t-il avec enthousiasme.

Avec une programmation culturelle riche, dont des expositions à la bibliothèque municipale qui se renouvellent toutes les cinq semaines, M. Morency est convaincu que Montmagny continuera d’attirer des artistes de renom de partout au Québec.