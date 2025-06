La Grand Messe encore plus grande

La Grand Messe se déroulera à nouveau autour de la Place Montel au centre-ville de Montmagny. Quatre brasseurs seront sur place pour les dégustations de bière en fut, mais plusieurs bars seront aménagés où il sera possible de se procurer d’autres types de bière. En effet, une quarantaine de sortes différentes seront disponibles. Aussi, afin de plaire à un plus grand public, l’événement pourra compter sur la participation d’un producteur de vin et d’un producteur de cocktails apicoles. Six camions de rue seront également sur place, tous offrant une spécialité culinaire différente.

Sur scène pendant la soirée, les participants pourront voir une performance musicale du groupe Big Muff qui interprète des succès rock alternatif des années 1990 et 2000, soit de la musique de groupes comme Green Day, The Killers, Linkin Park, etc.

Une zone jeunesse avec des jeux géants, du mini-golf, des jeux gonflables et la remorque de WiGo seront disponibles pour divertir les enfants.

Entre 11 h et 16 h, il sera également possible d’accéder au site gratuitement afin de profiter du service des camions de rue et de la zone jeunesse.

En parallèle à la Grand Messe, une grande braderie (vente-trottoir) se tiendra devant les commerces du centre-ville les 17, 18 et 19 juillet à partir de 9 h. Des producteurs se joindront aux commerçants lors de la journée du 19.

L’événement est toujours organisé par la Société de développement économique (SDÉ) de Montmagny en collaboration avec d’autres partenaires du milieu. Pour cette troisième édition, Promutuel Assurance Côte-du-Sud a pris le rôle de commanditaire principal de l’événement. « Cette troisième édition promet d’être exceptionnelle et nous invitons la population à participer en grand nombre. C’est l’occasion par excellence de prendre un moment pour célébrer, découvrir et passer du bon temps tous ensemble », souligne Kaven Létourneau, coordonnateur aux ventes chez Promutuel Assurance Côte-Sud.

Apportez votre verre

Encore cette année, le verre de la Grand Messe est obligatoire pour faire des dégustations lors de l’événement. Il s’agit toujours du même verre que les éditions précédentes. Il est donc possible de ramener son verre et de payer seulement le tarif d’entrée sur le site, plutôt que celui qui comprend le verre et le bracelet. La SDÉ souligne également que les prix sont restés les mêmes depuis la première édition de l’événement.

Les verres sont disponibles en ligne via le site web de la Ville de Montmagny, à l’hôtel de ville, à la SDÉ, ou encore en magasin chez les commerçants participants dont le Magasin Coop IGA Extra de Montmagny et la boutique du Marché public.