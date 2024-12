Plan de mobilité active 2024-2031 : La Ville de Montmagny compte bonifier son réseau de transport

C’est en réponse aux enjeux que représentent les changements climatiques et dans le but de rendre la ville plus confortable et surtout pour améliorer la qualité de vie des citoyens que la Ville a travaillé à mettre sur pied cet outil.

Afin de bien traduire la réalité et les préoccupations des Magnymontois en matière de déplacements actifs, des citoyens ainsi que des représentants de groupes sociaux, d’organismes communautaires, de commerçants et d’entreprises ont été invités à participer à la démarche à travers un sondage, des entrevues ciblées et des groupes de discussion grand public. Les informations recueillies ont permis de brosser un portrait complet de leurs habitudes et de leurs besoins. Il en ressort que la mobilité active est perçue par la population comme une manière d’améliorer l’environnement, de valoriser la santé durable et les saines habitudes de vie, de tenir compte des plus vulnérables, de même que de favoriser le développement économique local et le tourisme.

Parmi les objectifs du Plan de mobilité active 2024-2031, il y a entre-autres la construction et l’aménagement d’une halte-vélo principale qui serait protégée des intempéries au coin sud-ouest de l’intersection du boulevard Taché-Ouest et de la 3e Avenue Sud. Cette halte-vélo comprendrait un atelier de réparation, des casiers, une fontaine d’eau potable, une aire de détente et pour plusieurs autres bienfaits.

La bonification de l’accès au parc Saint-Nicolas est aussi dans les plans. Pour y arriver, la rue Saint-Nicolas serait aménagée en sens unique et il y aurait l’ajout d’une piste multifonctionnelle pour le segment compris entre l’avenue Saint-David et la rue Cloutier. Le stationnement au nord de la rue Saint-Nicolas, entre l’avenue Saint-David et la montée de la Rivière-du-Sud serait interdit.

Le temps de traverse aux intersections des corridors de certains déplacements actifs serait augmenté, comme au coin de l’avenue de la Fabrique et de la rue Saint-Louis, ainsi que du boulevard Taché et de l’avenue Sainte-Brigitte.

La démarche a aussi permis de définir quatre orientations comportant chacune trois objectifs ainsi que diverses actions prévues pour les atteindre :

-Assurer la sécurité et le confort des déplacements actifs ;

-Tenir compte des enjeux d’équité sociale ;

-Développer et consolider des milieux de vie accessibles ;

-Mettre en valeur les milieux naturels et historiques.