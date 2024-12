Gabrielle Brisebois souhaite devenir mairesse de Montmagny

Déjà lors de l’annonce de sa candidature comme conseillère du district 6 à Montmagny, Gabrielle Brisebois mentionnait que le poste de mairesse l’intéressait beaucoup. Elle souhaitait toutefois prendre quelques années pour se familiariser davantage avec certains éléments de la ville, car bien qu’elle ait de la famille dans la région, elle s’est installée à Montmagny il y a seulement quelques années. Elle croit toutefois être maintenant prête à faire le saut et à déposer sa candidature pour 2025. « Je n’ai jamais caché que le poste m’intéressait. D’un point de vue professionnel, je trouve ça génial de travailler dans une municipalité. Ça permet d’ouvrir ses horizons sur plein d’enjeux. Je trouve aussi génial de travailler pour les citoyens, parce que tout ce que tu fais a un impact direct sur les gens. Nos décisions touchent tout de suite les citoyens, contrairement à la politique provinciale où les annonces touchent toute la province. On est les premiers acteurs de notre futur. »

Protéger notre territoire

Gabrielle Brisebois ne présente pas de programme avec des actions concrètes pour le moment. Toutefois, la protection de l’environnement et du territoire seront au cœur de ses priorités. Elle croit qu’il faut davantage parler de changements climatiques et commencer à se préparer à faire face à ce phénomène.

Mme Brisebois souhaite également changer la réflexion autour des priorités pour la ville qu’elle croit actuellement principalement basées sur le développement immobilier et économique. Elle souligne que ces aspects sont importants, mais qu’il faut arrêter de détruire des forêts et des terres agricoles pour bâtir, car elle souligne que plusieurs semblent déménager à Montmagny justement pour ses aspects naturels. « Si on veut attirer du monde de l’extérieur, il faut se demander ce que les gens veulent vraiment. En étant résistant en matière de changement, on passe peut-être à côté d’une ville qui pourrait être une chef de file au Québec en matière de développement. »

Lorsqu’on lui demande si elle pense que les citoyens de Montmagny sont prêts pour de tels changements, elle répond : « Je crois que oui. En fait, les gens me le diront lors de la prochaine élection. Je désire apporter beaucoup de changement, mais je ne veux pas non plus tout chambouler ce qu’il y a en place en ce moment. »

Équipe Gabrielle Brisebois?

Actuellement, Mme Brisebois ne sait pas si elle se présentera comme candidate indépendante ou si elle formera une équipe dont les membres se présenteront pour d’autres sièges.

Elle dit souhaiter par-dessus tout, si elle est élue, que ses collègues au conseil municipal soient des gens très différents afin de mieux représenter la population. Elle désire également travailler avec des gens qui seront ouverts aux changements et à l’idée de repenser les priorités que devrait avoir une municipalité. « Je veux juste qu’on développe au niveau municipal cette réflexion sur l’importance de ne pas prendre les gens pour acquis et de ne pas avoir l’impression qu’on sait ce que les gens veulent. Il faut aussi se doter d’orientations écoresponsables sur plusieurs années et donner l’exemple aux citoyens. Une ville a la responsabilité d’avoir du leadership et de proposer des choses innovantes. »