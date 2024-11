Plusieurs opérations de la SQ en Côte-du-Sud

Plusieurs opérations policières ont été tenues par les agents de la Sûreté du Québec (SQ) sans les MRC de Bellechasse, de Montmagny et de L’Islet dans les derniers jours.

D’abord, le 10 novembre, des patrouilles en VTT ont été effectuées dans les secteurs de Bellechasse et Montmagny. Ces interventions ont donné lieu à l’émission de huit constats, incluant deux avertissements pour des véhicules routiers. Par ailleurs, plusieurs chasseurs ont été contrôlés.

Ensuite, une opération baptisée INFLUENCE s’est tenue à Montmagny et à L’Islet le 21 novembre dernier, dans le but de lutter contre la conduite sous l’influence de substances intoxicantes. Onze policiers, dont une agente spécialisée en reconnaissance de drogues (AERD), ont participé à cette initiative. Plus de 200 automobilistes ont été interceptés, cinq ont subi des tests de dépistage, et aucun n’a échoué aux évaluations.

Également, dans le cadre de la semaine de prévention des drogues, le policier intervenant en milieu scolaire (PIMS) de la MRC de Montmagny était présent à l’École secondaire Louis-Jacques-Casault de Montmagny le 19 novembre. Cette activité, organisée par Action jeunesse en collaboration avec la Sûreté du Québec, proposait un kiosque interactif sur les effets de la consommation d’alcool et de drogues. Le 21 novembre, un atelier intitulé « Danger internet » a été présenté aux élèves de 6e année de l’école primaire St-Pie X, à Montmagny.

Finalement, tous les services de police du Québec, en partenariat avec la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), intensifieront leurs efforts dans le cadre de l’opération nationale concertée Alcool/Drogues. Celle-ci se déroulera du 29 novembre 2024 au 2 janvier 2025. L’objectif est de sensibiliser les conducteurs aux dangers importants liés à la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ou les drogues. (LOB)