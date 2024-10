Les équipes régionales de la Ligue de hockey Côte-Sud (LHCS) ont disputé trois rencontres au cours de la fin de semaine.

Festival offensif à Montmagny

Le vendredi 11 octobre, le Décor Mercier a triomphé 9-6 face au Familiprix de Saint-Joseph lors d’un match palpitant à l’aréna de Montmagny. Jean Daniel Gauthier s’est distingué avec un tour du chapeau naturel en troisième période, tandis qu’Olivier Coulombe a enregistré quatre passes. La rencontre a débuté de manière spectaculaire avec huit buts inscrits dès la première période, laissant le score à 4-4.

Kim Rhoderick Côté a ouvert la marque pour Montmagny, suivi de Charles-Étienne Hébert, auteur de quatre buts, qui a égalisé pour Saint-Joseph. Les équipes se sont échangé des filets en avantage numérique, et François Gagnon a permis à Montmagny de maintenir l’égalité avant la fin du premier tiers.

En deuxième période, Benjamin Bélanger a marqué pour Montmagny, tandis qu’Hébert a répondu pour Saint-Joseph, portant le score à 5-5. La dernière période a vu Gauthier dominer avec trois buts consécutifs, scellant l’avance de Montmagny. Côté et Mathieu Létourneau ont complété les marqueurs dans ce duel qui a vu un total de 83 tirs.

Le Décor Mercier gâche la fête des Hunters

Le samedi 12 octobre, les Hunters de Saint-Prosper inauguraient leur saison à domicile en recevant le Décor Mercier. Les Magnymontois, portés par Antoine Coulombe et son tour du chapeau, ont gâché la fête en remportant la victoire 6-3 au Centre récréatif Desjardins.

Les visiteurs ont pris le contrôle avec trois buts dès le premier tiers, dont deux de Coulombe, qui a marqué à 6:36 en désavantage numérique, puis en supériorité numérique à 13:41. Entre-temps, Louis-Philippe Charest a inscrit son premier but de la saison à 7:59.

Sammy Dubois a ajouté un quatrième but au début de la deuxième période, avant que les Hunters ne réagissent avec trois buts. Stéphane Pruneau et Mickaël Bédard ont réduit l’écart à 4-2, puis Darius Gibson a ramené les siens à un but d’écart à 8:33 en troisième période. Toutefois, Jim Rhoderick Côté et Olivier Coulombe, qui a complété son tour du chapeau, ont scellé la victoire pour le Décor Mercier.

Le Pavage Jirico en contrôle

Dans l’autre match du samedi soir, au J.E. Métivier de Saint-Damien, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli a pris une avance rapide de 5-0 en route vers un triomphe de 6-2 contre le Plastiques Moore, qui subissait un second revers consécutif à domicile.

Les visiteurs ont inscrit trois buts dès la première période, grâce à Alexis Roy, Charles Hébert et Édouard Ouellet. Émile Lambert a creusé l’écart avec un quatrième but en deuxième période, avant que Marc-Antoine Houde ne réponde pour le Plastiques Moore. Lambert a redonné une avance de quatre buts à son équipe avant la fin de la période, et Xavier Beaudoin a ajouté un but pour Plastiques Moore en troisième période. Ouellet a inscrit le sixième but du Pavage Jirico en fin de match.