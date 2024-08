Un nouvel entraîneur pour le Décor Mercier

Jeff Dufour vient d’être nommé nouvel entraîneur-chef de l’équipe du Décor Mercier de Montmagny, dans la Ligue de Hockey Côte-Sud (LHCS).

Jeff a débuté comme entraîneur de hockey mineur double lettre en 2003. Il a progressé ensuite au niveau Junior AA, dont il a été entraîneur-chef pendant trois ans. Pendant cette période, il a dirigé ses formations jusqu’en finale à deux reprises.

Il a ensuite poursuivi son parcours du côté Senior pendant six ans. Il a été entraîneur-chef pendant deux ans au côté de l’équipe des Boomerang de Charlevoix dans la Ligue de hockey Beauce-Bellechasse-Frontenac (LHBBF). Il a aussi été l’entraîneur et directeur général de l’équipe des JRP de St-Marc-des-Carrières (Senior AAA) et entraîneur pendant trois ans avec les Éclairs de Charlevoix dans la Ligue de hockey sénior du Lac au Fleuve (LHSLF). Durant ces six ans de carrière, M. Dufour a mené ses équipes à trois finales et un championnat.