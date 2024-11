Près d’une soixantaine d’entrepreneurs de la région se sont réunis pour assister à une conférence sur l’intelligence artificielle (IA), organisée par la MRC de Montmagny, en partenariat avec le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet. Présentée le mardi 22 octobre au Pavillon communautaire Espace citoyen de Montmagny par M. Hugues Foltz, co-propriétaire et vice-président de Vooban, cette conférence a offert une plongée dans l’avenir de l’IA, un domaine qui évolue à une vitesse fulgurante.

« Ce que nous connaissons aujourd’hui n’est qu’un début. Les avancées de 2025 et 2026 vont révolutionner encore plus notre manière de travailler. Nous devons cesser de combattre la machine et apprendre à collaborer avec elle. Elle est plus rapide et efficace que nous », a-t-il souligné. En effet, actuellement, 77 % des employés se sentent perdus quant à l’utilisation de l’IA dans leur quotidien professionnel, d’où l’importance de se former dès maintenant.

La MRC de Montmagny se réjouit du succès de cet événement. « Nous entendons être un leader au niveau de l’accompagnement, pour promouvoir l’intelligence artificielle, laquelle permettra d’augmenter la productivité», a déclaré Mme Nancy Labrecque, directrice générale de la MRC de Montmagny.

« Au CAE, nous encourageons les entrepreneurs à embrasser cette révolution pour accentuer leur productivité et demeurer compétitifs. Utiliser l’IA c’est se donner les moyens d’innover et d’optimiser ses opérations pour un avenir plus prospère », mentionne Mme Mireille Thibault, directrice générale du Centre d’aide aux entreprises Montmagny-L’Islet.

Dans le cadre de sa vision stratégique, la MRC adoptera, en octobre 2024, une politique officielle d’utilisation de l’intelligence artificielle, accompagnée d’un plan d’action pour 2025. (LOB)