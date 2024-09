Wild Palominos est un groupe qui évolue dans la musique country depuis environ trois ans. Il est formé de Jérémy Boulet, Félix Guimond et Olivier Tanguay. L’an dernier, la formation présentait son premier album EP de six chansons intitulé You like missing me. Le public a maintenant droit à un album complet avec Wilder qui offre dix nouvelles chansons et qui est disponible sur toutes les plateformes web depuis le 20 septembre.

Avec Wilder, le groupe pense être en mesure d’aller chercher un public plus large. Même si le style général reste le country, la formation mélange différents styles musicaux. « Je pense que c’est le type d’album qui peut rejoindre un peu tout le monde. Il y a des chansons plus produites, des chansons un peu plus westerns... Il y en a qui parle encore d’amour, après tout c’est normal, c’est ça le country! », explique Félix Guimond.