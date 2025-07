Bon 158e anniversaire Canada

Le Canada fête son 158e anniversaire en ce 1er juillet et, bien que la météo ne soit pas favorable, la plupart des activités prévues pour souligner ce jour sont maintenues à Montmagny, ville qui célèbre chaque année son pays depuis les débuts.

La célébration de la fête du Canada a débuté à Montmagny par la traditionnelle cérémonie de levée du drapeau canadien et le partage du gâteau parmi les invités. Elle se déroule normalement à l’extérieur de la Maison sir Étienne-Paschal Taché, ce dernier ayant été l’un des Pères de la Confédération canadienne, mais elle a finalement été relocalisée à l’hôtel de ville à cause de la pluie. L’hymne national a de nouveau été interprété par Gabriel Normand cette année.

« On est fier de notre pays, d’être canadien. On a un contexte vraiment incroyable cette année. Un seul homme peut faire trembler deux nations. [...] Mais dans toute menace, il y a des opportunités. [...] On est solidaire au Canada, on est des gens fiers, nous allons sortir de cette impasse, je pense qu’on est résilient et que nous passerons à travers de cela. Il faut continuer de travailler ensemble », a souligné le député fédéral de Côte-du-Sud-Rivière-du-Loup-Kataskomiq-Témiscouata, Bernard Généreux.

« Aujourd’hui, canadiens, québécois, nous sommes tous unis en tant que membre de cette si belle et brillante communauté qu’est Côte-du-Sud. [...] En cette journée de fête, je vous invite à remercier tous ceux et celles qui s’impliquent au quotidien pour améliorer notre milieu et de rêver ensemble à un Canada toujours plus fort, plus uni, plus engagé, qu’on se doit de protéger. », a exprimé Mathieu Rivest, député provincial de Côte-du-Sud.

« Cette fête revêt cette année une importance plus spéciale compte tenu du contexte qu’on vit, de tensions, d’incertitudes. C’est intéressant de voir qu’autant au niveau canadien que politique, il y a une belle solidarité pour faire évoluer notre superbe pays qu’est le Canada », a affirmé Marc Laurin, maire de Montmagny.

M. Rivest et M. Généreux se sont également échangé quelques blagues sur le fait que la météo est une compétence fédérale en faisant référence à la pluie qui complique la tenue de plusieurs activités.

Activités maintenues

Malgré la pluie, les activités prévues à Montmagny sont maintenues. Les activités familiales comme les performances musicales, les jeux gonflables et les amuseurs publique sont disponibles du côté de l’aréna plutôt qu’au centre-ville comme prévu initialement. Les commerçants et les camions de rue sont sur la rue Saint-Jean-Baptiste malgré la pluie. Pour le moment, les feux d’artifice prévue à 21 h 15 à la promenade du Bassin sont toujours prévus à l’horaire.

Un peu d’histoire

Selon l’Encyclopédie canadienne, la fête du Canada est célébrée le 1er juillet, soit le jour de l’entrée en vigueur de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, en 1867. Il s’agit du moment où le pays est officiellement créé avec ses quatre provinces initiales, l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Les autres provinces et territoires se sont joints plus tard pour éventuellement former le Canada d’aujourd’hui. Autrefois appelée la fête du Dominion, elle devient un congé férié à partir de 1879. Le nom « fête du Canada » est adopté par la Chambre des communes et le Sénat en 1982 à la suite d’un nouveau projet de loi.