Les paramédics de Saint-Jean-Port-Joli obtiennent l’horaire à l’heure

Une somme de 935 568 $ a été octroyée par le ministre de la Santé, Christian Dubé, pour assurer la conversion de l’horaire. Il s’agit de la transformation de 8 760 heures de service de l’horaire de faction, en horaire à l’heure 24 h par jour, 7 jours par semaine dans le secteur de Saint-Jean-Port-Joli.

M. Rivest précise que l’ambulance, dont l’horaire était déjà à l’heure, qui était sur la route huit heures par jour demeure en fonction. Les paramédics avaient mentionné, dans les dernières années, craindre que cette dernière ne soit plus active si la conversion à l’heure était obtenue. « C’est vraiment ce qui était souhaité par le milieu. C’est aussi ce qui avait été demandé par le CISSS. Les choses ne se font pas nécessairement toujours parce qu’on parle fort. Ici, c’était vraiment une question de besoin, qui a été prouvé, et d’un meilleur déploiement dynamique », souligne M. Rivest.

Le député rappelle que ce type d’horaire est d’abord plus optimal pour répondre aux appels d’urgence de la population, car les paramédics en fonction sont déjà dans leurs véhicules, prêts à partir, contrairement à l’horaire de faction lors de laquelle les paramédics attendent les appels à la maison et doivent ensuite aller chercher le véhicule. Il souligne aussi que cela est aussi plus favorable à la rétention et aux recrutements de personnel.

« Je suis vraiment très fier de cela. C’est une volonté de notre gouvernement de faire ces changements. Bien sûr, cela se fait par étapes. Ça aurait été un non-sens de tout transformer en même temps. C’était enfin au tour de Saint-Jean-Port-Joli et je suis vraiment heureux de cela. La situation était vraiment problématique et cela permettra d’améliorer le temps de réponse. »