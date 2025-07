Le Festival du Pâté chinois reporté à 2026

Le Festival du Pâté chinois qui devait avoir lieu du 14 au 20 juillet, à Saint-Just-de-Bretenière est reporté à 2026 selon l’organisation de l’événement. Les billets vendus auraient été remboursés. Le site web de l’événement n’a toutefois pas été mis à jour pour reflété cette annulation, seule une publication sur sa page Facebook l’indique.

Le Festival serait donc reporté au 16, 17, 18 et 19 juillet 2026 pour des raison personnelles selon l’organisatrice.

Selon le site web du Festival du Pâté chinois, les organisateurs voyait grand pour cette première édition, car ils disait attendre jusqu’à 70 000 visiteurs et plus de 50 exposants locaux. Parmi les activités proposées, on retrouvait des concours de pâté chinois différents tous les jours, des prestations musicales quotidiennes et des activités familiales. (LOB)