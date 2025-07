N.D. Coiffure et Head spa : prendre soin des cheveux et de l’esprit

Avec plus de 20 ans d’expérience en coiffure, Catherine Lessard réalise l’un de ses rêves en ouvrant son propre commerce, N.D. Coiffure et Head spa , au cœur du centre-ville de Montmagny. L’entreprise se spécialisera très bientôt dans le head spa , une technique japonaise alliant relaxation profonde et soins capillaires.

Un soin méconnu dans la région

En plus des traditionnelles coupes de cheveux pour hommes, femmes et enfants, les colorations, les balayages, les mèches, les permanentes et les brushings font partie des services offerts par l’entrepreneure. Dès la fin août, une fois sa formation terminée, elle ajoutera le head spa à son offre. Ce soin capillaire, dont la durée peut varier de 30 à 90 minutes, serait encore méconnu dans la région.

Il consiste à nettoyer en profondeur le cuir chevelu, à le masser et à lui appliquer des traitements nourrissants. La réduction du stress, l’amélioration de la circulation sanguine et la diminution des pellicules et des irritations seraient du nombre des bienfaits observés. (LOB)