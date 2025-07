La 2e édition du Festival des vins arrive à grands pas

C’est samedi le 13 septembre prochain qu’aura lieu la 2e édition du Festival des vins de Saint-Jean-Port- Joli. La dégustation se déroulera sur la passerelle de la Vigie et au Parc des Trois-Bérets, selon la même formule que l’année dernière, de 16h à 20h30.

Les participants auront l’occasion de découvrir plusieurs vins de partout dans le monde, présentés par une quinzaine d’agences et vignerons locaux invités, dont Ségué Lepage de Cidres Appalaches et Frédéric Paré du Domaine des Feux Follets de Berthier-sur-Mer.

Le Festival a l’honneur d’accueillir à nouveau le célèbre sommelier et amoureux du vin, Philippe Lapeyrie qui animera une dégustation VIP en après-midi de 14h à 15h30, puis la dégustation libre débutera à 16h jusqu’à 20h30.

Cette année, une quantité́ limitée de billets, régulier et prestige, sont offerts en prévente à prix réduit et disponibles à La Marina Resto-Bar des Saint-Jean-Port-Joli.

La 2e édition du Festival des vins de Saint-Jean-Port-Joli est rendue possible grâce à la collaboration de précieux partenaires comme l’entreprise Graphie, présentateur de l’événement, Nova Biomatique qui commandite la passerelle de dégustation, Desjardins Caisse du Nord de L’Islet, présentateur de la Conférence VIP, La Marina Resto-Bar, présentateur du lancement du Festival, ainsi que Promutuel Assurance Côte-Sud.

L’événement peut également compter sur le soutien de la Municipalité́ de Saint-Jean-Port-Joli et de la COFEC, ainsi que sur l’appui de plusieurs commerces de la région.

Le Festival des Vins de Saint-Jean-Port-Joli qui promet une expérience haut de gamme, à la fois festive et instructive, est un événement à but non lucratif dont les profits seront remis à la COFEC afin d’être réinvestis dans les fêtes et événements de la communauté́. (LOB)