Une 13e édition colorée et familiale pour Sable et Glace L’Islet

La 13e édition de Sable et Glace L’Islet a une fois de plus séduit le public, du 25 au 27 juillet, alors que des artistes du volet relève et professionnel ont présenté des sculptures de sable et de glace qui ont laissé de nombreux spectateurs bouche bée.

« Les sculpteurs du volet relève ont la même quantité de sable que les professionnels, mais ils sont deux par sculpture. Par la suite, les gagnants de la relève passent au niveau professionnel l’année suivante. [...] Cette année, nous avons cinq sculptures professionnelles de sable, mais six sculpteurs, car une équipe est composée de deux personnes afin de voir si elles sont de calibre à compétitionner avec les pros », explique l’un des six organisateurs de Sable et Glace L’Islet, Jean-François Pelletier, en ajoutant qu’il y a quatre sculptures fabriquées par huit artistes dans le volet relève. Pour cette 13e édition, la compétition de sculptures de sable a débuté le 25 juillet à 9h et s’est terminée le dimanche 27 juillet à midi. De plus, deux compétitions de sculptures sur glace se sont déroulées en soirée les 25 et 26 juillet. Concernant les gagnants de la compétition de glace, Guy-Olivier Deveau a remporté celle de vendredi soir dans la catégorie professionnelle, tandis que Violette Girard a gagné dans la catégorie relève. De son côté, Reinaldo Nino a obtenu le prix du jury et du public pour celle de samedi, grâce à son œuvre glacée mettant en vedette une pieuvre. Pour les trois jours de la compétition sculptures en sable, Philippe Landry et Gab Bigaouette ont remporté le volet relève, tandis que Guy-Olivier Deveau a gagné dans le volet professionnel avec son œuvre Le temps qui nous manque.

Un événement pour la famille

L’an dernier, les spectateurs avaient pu apercevoir un cracheur de feu pour enflammer la compétition. Pour cette édition, les organisateurs ont mis l’accent sur un aspect plus familial. « Nous avons mis l’accent sur l’animation sur le site. Un groupe de musique s’est produit samedi en après-midi, il y avait des jeux gonflables. Nous avons donc essayé de donner un caractère plus familial à notre événement », souligne Jean-François Pelletier. La 12e édition de Sable et Glace avait attiré un nombre record de spectateurs, entre 4000 et 4500 personnes durant les festivités. Pour cette nouvelle édition, les organisateurs ont couvert l’événement sur Facebook et ont rejoint 125 000 personnes. « On sait que les gens seront au rendez-vous. On discute beaucoup avec les personnes qui viennent pour la première fois, mais il y a aussi des gens qui viennent de la région, ajoute Jean-François Pelletier. Vendredi soir, une personne de Saint-Lin-des-Laurentides en était à sa 10e édition. Nous avions aussi des gens venant de Vancouver, en road trip, qui ont vu une pancarte de l’événement et ont décidé de venir. »

Quelques difficultés économiques