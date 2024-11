100% de réussite pour les finissantes du Cégep de La Pocatière à l’examen de l’Ordre des infirmières

Le Cégep de La Pocatière annonce que ses six dernières finissantes au programme de Soins infirmiers ont toutes été en mesure de réussir l’examen de septembre 2024 de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Elles ont depuis intégré le marché du travail. « Nous sommes très fiers de ce résultat et tenons à féliciter nos diplômées! Nous sommes également très heureux de constater qu’à l’échelle provinciale, les étudiants issus d’études collégiales ont très bien performé à l’examen. Cela nous confirme qu’ils sont bien préparés et que le diplôme d’études collégiales en Soins infirmiers demeure essentiel et pertinent », mentionne Annie Fortin, directrice des études au Cégep de La Pocatière.