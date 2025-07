$!Trésors Cachés | 4e arrêt

La passion pour la pâtisserie de Geneviève remonte à son enfance. Très jeune, elle faisait des beignes et des gâteaux avec sa grand-mère. Une chose menant à une autre, et avec l’aide de nombreux tutoriels web, elle tombe en amour avec l’univers des macarons et des gâteaux sur mesure. L’entrepreneure de Saint-Pamphile se fraie alors un chemin jusqu’aux cuisines de Chez Réjean, restaurant bien connu dans la région, et est engagée pour faire leurs desserts de table d’hôte. Par la suite, son nom passe d’une oreille à une autre, et éventuellement, de nombreux restaurateurs du coin lui demandent ses services pour leurs desserts.

Aujourd’hui, bien que son offre ne cesse de s’élargir pour combler les besoins d’une clientèle grandissante, sa spécialité principale reste les gâteaux personnalisés. Tous les éléments sont faits maison, que ce soit le crémage ou les décorations faites à la main. Certaines décorations sont même gravées par le propriétaire de Chez Réjean. Tout est pensé pour être le plus local possible. L’une de ses plus grandes fiertés est d’avoir réalisé les desserts pour le mariage de sa meilleure amie. Grâce à la confiance de cette dernière, Geneviève a pu réaliser son projet ambitieux de « table sucrée », une grande présentation très invitante remplie de différentes pâtisseries en tout genre, au lieu d’un simple gâteau de mariage traditionnel. Désireuse de s’adapter aux différentes grosseurs de bourses de sa clientèle, Mme Flamand propose un service personnalisable, et peu, selon le besoin, accompagner le service pour placer la table et faire ressortir le meilleur de la présentation. Le projet fut un réel succès, et elle espère avoir l’occasion d’en recréer une autre éminemment.