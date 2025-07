3500 adresses sans électricité à Montmagny

Une panne de courant est en cours depuis environ 8 h 45 qui touche 3 600 clients selon Hydro-Québec. Elle touche une bonne partie du centre-ville de Montmagny, L’Isle-aux-Grues et une partie de Cap-Saint-Ignace. Toujours selon la société d’État, l’électricité sera rétablie vers 12 h 15 et la cause de la panne est indéterminée pour le moment.

Plusieurs commerces et infrastructures publiques ont annoncé une fermeture temporaire le temps que la situation soit rétablie.

Mise à jour: L’électricité est revenu vers 12 h 15 pour l’ensemble des clients impactés.