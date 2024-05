17 500 $ amassés par le dernier Souper du partage

Les Enfants d’cœurs ont tenu la 8e édition du Souper du partage le 27 avril dernier et elle a permis d’amasser 17 500 $ grâce à la vente record de 1 438 billets. La Fondation redistribuera ce montant vers des initiatives qui font la promotion des bonnes habitudes de vie.

Cette soirée a aussi permis aux écoles et aux organismes de la région d’amasser 1000 $ en échange de la vente de 100 billets pour l’événement. Cette année, la fondation récompense l’École Notre-Dame-de-L’Assomption de Berthier-sur-mer, l’École La Francolière de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, l’École secondaire Bon Pasteur de L’Islet, le club d’athlétisme Lavironde et l’École St-Pie X de Montmagny. Cette dernière a d’ailleurs été choisie par l’équipe de cyclistes des Enfants d’cœur afin de recevoir les dons qui seront amassés par la fondation lors du 1000KM du Grand Défi Pierre Lavoie 2024. Rappelons que la fondation a remis 32 185 $ à l’école primaire de Saint-Pierre-de-la-Rivière-Sud l’année dernière.

« Nous sommes entièrement satisfaits de cette 8e édition et tenons à remercier tous les participants, les bénévoles et les commanditaires sans qui ce succès serait impossible. Mention particulière à nos partenaires majeurs : Restaurant Normandin de Montmagny, St-Hubert Express de Montmagny, Distribution alimentaire Stéphane Proulx, Boulangerie Pâtisserie l’Épi d’or, Café Bonté Divine de Montmagny et la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny », mentionnent les organisateurs.