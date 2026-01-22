1,8 M$ en achats locaux générés par la Boutique de Noël de Tourisme Chaudière-Appalaches

Du 1er novembre au 21 décembre dernier, Tourisme Chaudière-Appalaches (TCA) a généré plus de 1,8 M$ en cartes-cadeaux grâce à la 6ᵉ édition de sa Boutique de Noël. Au cours de cette période, plus de 12 300 chèques-cadeaux ont été vendus pour 119 entreprises touristiques dans la région de Chaudière-Appalaches.

« Ce qui me rend fière de cette édition, c’est que nous avons réussi à rejoindre une nouvelle clientèle qui n’avait jamais acheté à la Boutique de Noël. C’est la preuve que notre initiative prend de l’ampleur et qu’elle fait rayonner la Chaudière-Appalaches bien au-delà de nos habitués. Et ça, c’est du concret : ces cartes-cadeaux vont se transformer en escapades, en soupers au resto et en activités partout en Chaudière-Appalaches », souligne Odile Turgeon, directrice marketing chez TCA.

Rappelons que 1% des recettes des ventes seront remis aux Maisons de la famille. Le don final de 18 121 $ sera redistribué également parmi les différentes Maisons de la Famille réparties dans l’ensemble des 10 MRC de la Chaudière-Appalaches et de la Ville de Lévis.