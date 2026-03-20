23 citoyens récompensés par la Lieutenante-gouverneure

Lors de deux cérémonies tenues à Lévis le 14 mars dernier, la Lieutenante-gouverneure du Québec, Manon Jeannotte, a honoré 23 citoyens des MRC de Montmagny et L’Islet. Voici ceux qui se sont mérité cette récompense pour leur implication dans la communauté cette année :

Médaille pour les ainés : André Boulet, Gilles Desjardins et Pierre Morissette, Montmagny, Gérald Bédard, Saint-Roch-des-Aulnaies, Jacques Boulet et Lucille Kirouac, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Lise Cloutier, Daniel Dionne et Georgette Roy, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Christiane Deschamps et Bruno St-Onge, Cap-Saint-Ignace, Claude Doyon, Saint-Fabien-de-Panet, Gérald Dumas, Saint-Pamphile, Ghislaine Fortin, Saint-Aubert, Gérard Lafond, Lac-Frontière, Marcel Leblond, Saint-Paul-de-Montminy et Rollande Nadeau, Sainte-Apolline-de-Patton.

Médaille pour la jeunesse : Olivier Beaumont, Cap-Saint-Ignace, Victor Lapointe, Montmagny, Prudence Lemieux, Saint-Jean-Port-Joli, Laurence Saint-Pierre, Saint-Cyrille-de-Lessard, Mélodie Couillard, L’Islet, Noémie Litalien, Saint-Pamphile.

En Chaudière-Appalaches, 94 citoyens ont reçu cette distinction cette année.