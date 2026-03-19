Plusieurs cas de fraudes à Montmagny

La Sûreté du Québec désire rappeler à la population les moyens de se protéger des différents stratagèmes de fraude alors que plusieurs cas auraient été signalés récemment à Montmagny et les environs. Les fraudeurs utiliseraient différentes techniques, comme se faire passer pour des policiers de la Sûreté du Québec, des enquêteurs, pour des conseillers travaillant chez Desjardins, ou encore pour des inspecteurs d’institutions financières ou de police. Ces gens créeraient un sentiment d’urgence en expliquant un problème avec une carte de débit ou une situation de fraude chez un commerçant, puis demande des informations personnelles comme le NIP et affirme qu’un employé va passer récupérer la carte dans une enveloppe directement au domicile. Certains demandent aussi de placer à l’extérieur des bijoux ou objets de valeurs, afin qu’ils soient analysés pour les comparer à des dossiers en cours d’enquête.

La Sûreté du Québec recommande de ne jamais donner d’informations personnelles au téléphone et de raccrocher immédiatement. Dans le doute par rapport à la situation d’une carte de crédit ou débit, il est conseillé de contacter directement son institution financière. Pour les gens qui croient avoir été victimes d’une fraude, il est possible de le signaler directement à la Sûreté du Québec.