Route 204 fermée à Saint-Jean

Québec 511 informe que la route 204 est présentement fermée entre le 2e Rang Est et le 2e Rang Ouest, dans les deux directions. Un détour est donc recommandé pour accéder à la route à partir de Saint-Jean-Port-Joli.

Selon nos informations, il s’agit d’un poteau électrique tombé sur la route à cause des conditions météorologiques. Il y a d’ailleurs quelques centaines d’adresses privées d’électricité dans le secteur. Les équipes sont présentement à la tâche, mais le moment de réouverture n’est pas connu actuellement.