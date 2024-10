Le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs a octroyé une subvention de 24 500 $ à la municipalité de Saint-Just-de-Bretenières pour son projet d’acquisition d’équipements de collecte des matières organiques résidentielles. Ce soutien financier permettra de desservir, dès la fin de cette année, 496 unités résidentielles de la municipalité. La collecte résidentielle, qui couvrira l’ensemble du territoire, permettra d’acheminer ces matières à une plateforme de compostage. Le gouvernement estime que 87 tonnes de résidus alimentaires et verts qui seront collectées chaque année.

« Ce projet est un autre bel exemple de l’engagement de nos citoyennes et de nos citoyens à protéger l’environnement et à participer activement à la lutte contre les changements climatiques au Québec. La réduction des émissions de gaz à effet de serre est un défi que nous devons relever tous ensemble pour notre bien et celui des générations futures. Je remercie la municipalité de Saint-Just-de-Bretenières pour sa volonté de réduire son empreinte écologique, tout en offrant des services de proximité et de qualité à sa communauté », a expliqué le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest.