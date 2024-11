Le campus de Montmagny du Cégep de La Pocatière a souligné la réussite de 34 étudiants lors de la cérémonie de sa 14e cérémonie de remise des diplômes le 9 novembre dernier.

Les finissants dans l’un des quatre programmes offerts, soit Sciences humaines, Sciences de la nature, Arts, lettres et communication - Langues ou Production scénique - Régie et techniques scéniques, ont reçu leur diplôme des mains du nouveau directeur général, Steve Gignac, et de la nouvelle directrice des études, Annie Fortin.

Delphine Bouffard, étudiante en Sciences humaines, a reçu la Médaille académique du Gouverneur général du Canada pour l’excellence de ses résultats scolaires. La Fondation du Cégep de La Pocatière lui a également remis une bourse de 500 $.

« C’est avec une grande fierté que nous soulignons votre parcours. Votre persévérance, votre passion et votre détermination vous ont menés à cette réussite bien méritée : l’obtention de votre diplôme d’études collégiales. Je tiens à vous féliciter et à vous encourager à poursuivre vos ambitions avec la même ardeur. Vous êtes une inspiration pour notre communauté et le reflet de l’excellence de notre institution », a souligné aux étudiants M. Gignac.

Pour l’occasion, parents, amis, enseignant et membres du personnel avaient été conviés au gymnase de l’établissement scolaire qui avait été transformé dans le cadre de la cérémonie.