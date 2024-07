Le gouvernement du Québec investira 500 000$ pour améliorer l’offre touristique du Parc régional du Massif-du-Sud et pour favoriser l’accès à la nature. Cette somme servira à la construction d’une tour architecturale et à la bonification de l’offre d’hébergement.

« Nous sommes très heureux de compter sur cette aide financière, qui se traduira par l’aménagement et l’ouverture de deux nouveaux secteurs de camping consacrés aux roulottes et aux petits véhicules récréatifs motorisés dès cet été, bonifiant ainsi notre offre de camping à plus de 80 sites au Parc régional du Massif-du-Sud. Ce soutien aidera aussi à terminer les analyses, la conception et la construction de la tour signature d’observation architecturale dans le secteur des Trois-Fourches, permettant d’offrir un nouveau produit d’appel pour nos clientèles au cours des prochaines années, » explique Jean-François Préfontaine, directeur général du Parc régional du Massif-du-Sud.

La députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, a annoncé cet investissement le jeudi 27 juin 2024 au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx. (LOB).