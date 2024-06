Le tournoi de golf annuel de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Montmagny a eu lieu le 14 juin dernier. 156 joueurs y participaient. Un montant de 52 650 $ a été amassé afin d’améliorer les soins offerts à l’Hôpital de Montmagny.

L’équipe de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, composée de Marie-Claude Montminy, Julie Naud, Maxime Fortier et Pierre Fréchette, a remporté le tournoi avec un résultat de -11.

En plus de remercier les partenaires financiers et bénévoles qui se sont impliqués afin de rendre cet événement possible, le comité organisateur salue spécialement l’implication de son président d’honneur, Francis Rouleau, qui a mis tous les efforts nécessaires pour faire de ce tournoi une réussite. En plus de s’être impliqué activement dans l’organisation, M. Rouleau a participé financièrement en remettant à la Fondation sa bourse de 1 500 $ du prix Empire 2024 reçu de la part d’Empire/Sobeys pour son leadership exceptionnel. (LOB)