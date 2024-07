La Municipalité de Cap-Saint-Ignace annonce avoir reçu une aide financière de 56 706$ de la part du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) via Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage pour son projet de doter les résidences de son territoire de bacs bruns et d’en faire la collecte. Elle avait déposé sa demande en décembre dernier et a récemment reçu une réponse favorable pour obtenir la subvention qui permettra de rembourser une partie de l’achat de l’équipement lié à la collecte des matières organiques. La municipalité a fait l’acquisition de 1421 bacs et l’aide financière couvre 50 % de cet achat.

L’incitatif pour les municipalités du Québec de mettre en place la collecte de matières organiques a mené la Municipalité de Cap-Saint-Ignace à prendre part en 2023 à un achat regroupé proposé par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) afin d’acquérir les bacs bruns et les minis-bacs de cuisine. Réduire la quantité de matières organiques destinées à l’élimination afin de favoriser la réalisation des objectifs environnementaux et diminuer les émissions de gaz à effet de serre en matière de lutte contre les changements climatiques sont les deux grands objectifs du programme d’aide financière du MELCCFP auquel la Municipalité de Cap-Saint-Ignace a adhéré.

L’achat des bacs était prévu dans le budget de Cap-Saint-Ignace. Seuls les frais engendrés par la collecte et le transport des matières organiques se grefferont à la taxation annuelle.