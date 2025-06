Animalerie Montmagny en nomination pour la qualité de son service

Animalerie Montmagny, plus particulièrement sa propriétaire Louise Thibault, est en nomination pour Les Prix de la communauté d’Animaux de compagnie Canada dans la catégorie Fournisseur de services pour animaux exceptionnels.

Mme Thibault est sélectionnée dans le concours au Québec. Le vote est ouvert jusqu’au 30 juin.

Dans sa nomination, il est indiqué que la propriétaire d’Animalerie Montmagny a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des animaux et qu’elle souhaite orienter sa clientèle vers une expérience positive avec leurs compagnons. Le texte souligne également sa participation à des programmes municipaux et ses dons des sacs de moulées retournés à une pourvoirie qui possède des chiens de traineaux.

Le lien vers le vote est disponible sur le site web d’Animaux de compagnie Canada ou sur la page Facebook d’Animalerie Montmagny.

Les prix seront remis lors du Salon des animaux de Drummondville le 24 août 2025.

Animaux de compagnie Canada est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir des conseils et des ressources aux entreprises du secteur des animaux de compagnie et de contribuer au bien-être des animaux du Canada.