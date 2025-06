$!Un début de saison touristique difficile à l’Isle-aux-Grues

Depuis le 8 mai dernier, le NM Grue-des-Iles, traversier qui opère entre Montmagny et L’Isle-aux-Grues, ne fait plus de traverser. Selon la Société des traversiers du Québec (STQ), cela est dû à une opération de cale sèche, soit une opération de maintenance, qui doit obligatoirement être faite sur les bateaux aux cinq ans. Cela devait avoir lieu au chantier naval de Pictou en Nouvelle-Écosse, mais à la suite de délai dans les demandes d’autorisations et de contrainte liées au bateau, la cale sèche se fait finalement au Québec dans les installations d’Industries OCEAN.

Bien que le service de traversier soit présentement indisponible, il est toujours possible de se rendre à L’Isle-aux-Grues pour une visite d’une journée ou pour un séjour. En effet, Tourisme Montmagny et les Iles souhaite mettre d’avant un mode de transport utilisé fréquemment par les résidents : l’avion.

Air Montmagny est l’entreprise qui assure le service de transport aérien entre l’aéroport de Montmagny et l’aérogare de L’Isle-aux-Grues. Les résidents de Saint-Antoine-de-L’Isle-aux-Grues l’utilisent fréquemment, car le traversier n’est pas disponible l’hiver et les élèves du primaire et secondaire l’utilisent chaque jour pour aller à l’école.

Le service n’est toutefois pas réservé aux résidents, il est possible pour tout le monde d’obtenir une place pour une traversée en avion. Il suffit d’appeler Air Montmagny pour réserver. Air Montmagny offre également d’autres types de tours d’avion dans la grande région de Québec. Un vol entre Montmagny et L’Isle-aux-Grues dure en moyenne quatre minutes, mais permet de voir un survol de Montmagny et de l’archipel. « À une heure de Québec, faire un petit tour d’avion pour atterrir sur une ile, dans une atmosphère dépaysante, c’est spécial pareil. Je ne crois pas qu’il y ait beaucoup d’endroits au Québec ou il est possible de vivre cela », affirme Éric Després-Gervais, propriétaire des Maisons du Grand Héron.

Depuis le début de l’opération de cale sèche du traversier, Air Montmagny offre plusieurs vols par jour à tarif réduit de 50 %, soit le prix que les citoyens payent pour leur traversée l’hiver. Les résidents ont présentement accès à des vols gratuits grâce à une entente avec la municipalité de Saint-Antoine-de-L’Isle-aux-Grues.