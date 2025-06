Projets éoliens : Début des audiences du BAPE le 10 juin

Le BAPE annonce le début des audiences publiques pour les projets éoliens dans la MRC de Montmagny. Des représentants des entreprises initiatrices du projet ainsi que des personnes-ressources, comme des gens de la MRC de Montmagny, des municipalités concernées, d’Hydro-Québec et de plusieurs ministères, seront sur place. Pour y participer, il est possible d’y assister en salle ou encore à distance. Il est aussi possible de faire parvenir ses questions par écrit avant l’événement. Pour le moment, une séance est prévue le 10 juin en soirée, mais selon la participation de la population, d’autres dates pourraient s’ajouter afin de donner à tous ceux qui le souhaitent l’occasion de s’exprimer.

Lors de la rencontre préparatoire qui se tenait virtuellement le 28 mai dernier avec Marie-Eve Fortin, présidente, et Georges Lanmafankpotin, commissaire, les citoyens étaient invités à poser leurs questions en lien avec le processus du BAPE. Parmi les réponses, il y avait celle par rapport au traitement de deux projets distincts dans la même audience publique. La présidente de la commission a expliqué que les projets seraient d’abord présentés un après l’autre lors de l’audience publique. Ensuite, lors de la période de questions, les gens pourront s’exprimer à tour de rôle, peu importe le projet qui les intéresse. En effet, les projets feront l’objet d’une analyse distincte, mais qui sera compilée dans le même rapport.

Il est possible de présenter un mémoire à la commission sur ses constatations en lien avec les projets, ses inquiétudes, etc. Il faut toutefois avertir la commission de son intention de transmettre un mémoire avant le 25 juin 16h et envoyer ce dernier avant le 3 juillet à midi. Lors de la rencontre préparatoire, la présidente a assuré que tous les mémoires et commentaires seraient considérés dans l’analyse de la commission et qu’une partie du rapport serait d’ailleurs dédiée à ces réponses du public.

Une deuxième partie de l’audience aura lieu le 8 juillet à 19 h. La commission y entendra les gens qui se seront inscrits spécifiquement pour exprimer leur opinion.

La commission continuera ensuite son enquête et des documents pourraient être rendus disponibles sur le site web du BAPE dans les prochains mois.

Un rapport d’analyse devra être transmis au ministère de l’Environnement au plus tard le 9 octobre 2025. Il sera ensuite rendu public au plus tard le 24 octobre.