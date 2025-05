Environ 15 mois après le début de la construction de deux immeubles de 60 appartements à la Place Florimay située sur le boulevard Tâché Ouest à Montmagny, la famille Fortin débute la construction d’un nouvel immeuble de 50 condos locatifs. Ce projet immobilier privé est estimé à 12 M$ pour un total d’environ 40 M$ pour la Place Florimay. Les premiers locataires devraient pouvoir emménager en juin 2026. Contrairement à l’idée de départ, l’ajout d’un volet commercial a été mis de côté.

« La demande du milieu pour la location de condos locatifs a été au-delà de nos attentes. Les 120 logements construits ont tous rapidement trouvé preneur et nous avons même une liste d’attente de plusieurs personnes. C’est un peu ce qui nous a poussés, mes filles et moi, à revoir notre plan initial et à y aller avec la construction d’un autre immeuble de cette ampleur », a expliqué le promoteur Jean-Yves Fortin.

En effet, les logements dans les deux premiers immeubles seraient tous loués avec une liste d’attente. Il y aurait toutefois toujours de la disponibilité dans la nouvelle construction.

La Ville de Montmagny souligne qu’un développement d’une telle ampleur nécessitera des investissements municipaux pour assurer la connectivité aux autres secteurs et sécuriser les déplacements piétonniers et cyclistes qui augmenteront en raison de cette nouvelle densité résidentielle. Ces investissements seront planifiés par la Ville une fois la place Florimay achevée, se feront conformément à son Plan de mobilité active 2024-2031.