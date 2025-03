Au Coin du Monde champion de la poutine

Le Café Bistro Au Coin du monde a mérité pour la deuxième année consécutive le plus grand nombre de votes dans le cadre du Mois de la poutine et conserve ainsi sa couronne.

L’équipe a élaboré une sauce au poivre rose à la bière et à la moutarde pour napper les frites, accompagnées de bavette marinée, de bacon et de fromage Cheval noir de la Fromagerie de l’Isle. « Nous sommes ravis que notre création ait plus et d’avoir gagné. L’initiative de la SDE a atteint son objectif, puisque le nombre de poutines vendues a augmenté de 140 % par rapport à l’an dernier », a souligné le copropriétaire de l’établissement, Pierre Bouffard.

Les autres restaurants en compétition étaient le Colosse smokehouse, Foodizz, la microbrasserie Côte-du-Sud, À la Rive, le Lafontaine et le Katharos, les deux derniers se méritant respectivement la deuxième et la troisième position.

La Société de développement économique de Montmagny a en effet décrété février Mois de la poutine et sept restaurateurs ont participé à l’événement en ajoutant à leur menu une poutine spécialement créée pour l’occasion. La population était invitée à goûtes à ces produits uniques et à manifester sa préférence.

Pour la SDÉ, ces mois thématiques sont beaucoup plus que de simples compétitions amicales, ce sont des initiatives qui contribuent concrètement à l’économie locale.