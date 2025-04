Bilan de mi-campagne du conservateur Bernard Généreux

À mi-parcours de cette campagne électorale, Bernard Généreux, candidat conservateur dans Côte-du-Sud–Rivière-du-Loup–Kataskomiq–Témiscouata, dresse un bilan positif des dernières semaines passées sur le terrain.

Depuis le début de la campagne, le Parti conservateur du Canada, sous la direction de Pierre Poilievre, a proposé ses mesures. Pour les aînés, un gouvernement conservateur veut mettre en place jusqu’à 34 000 $ sans payer d’impôt, de continuer à cotiser à un REER jusqu’à l’âge de 73 ans, tout en maintenant l’âge de la retraite à 65 ans afin de protéger la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti et le Régime de pensions du Canada.

En matière de logement, les conservateurs veulent à abolir la TPS sur les nouvelles constructions résidentielles d’une valeur allant jusqu’à 1,3 million de dollars. Ils s’engagent également à libérer rapidement les terrains fédéraux sous-utilisés pour accélérer la mise en chantier de nouveaux logements, en collaboration avec les municipalités.

Les travailleurs et les familles profiteront également d’une réduction d’impôt grâce à la baisse de la première tranche d’imposition, qui passera de 15 % à 12,75 %, des économies évaluées et pouvant aller jusqu’à 900 $ pour un travailleur moyen et jusqu’à 1 800 $ pour une famille à deux revenus.

Dans le but de contrer la criminalité, les conservateurs ont annoncé leur intention d’imposer des peines de prison à vie aux individus reconnus coupables de crimes graves, notamment pour les cas les plus sérieux de trafic de personnes, de fentanyl ou d’armes à feu illégales.

Enfin, en matière de finances publiques, Pierre Poilievre et son équipe souhaitent réduire la taille de la bureaucratie, à mettre fin aux contrats coûteux avec des consultants externes, à éliminer les subventions aux grandes entreprises privilégiées et à recentrer les dépenses sur les véritables priorités des Canadiens.

Bernard Généreux a également tenu à souligner l’importance du dialogue démocratique et des échanges respectueux entre candidats lors du premier débat de la campagne, organisé par le journal L’Oie Blanche et NousTV. « Je tiens à féliciter tous les candidats pour la qualité des échanges et le respect démontré tout au long de la soirée. C’était un bel exercice démocratique, à l’image de ce que notre région sait faire de mieux : débattre dans le respect et l’écoute », explique M. Généreux, qui compte continuer sa tournée de la circonscription.