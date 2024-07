Bonne fête Canada!

En plus de la visite de la maison, une nouvelle activité était proposée aux passants afin de leur faire découvrir de nouveaux aspects de la vie dans les années 1860, soit l’époque de la Confédération. Il était possible de rencontrer trois femmes habillées en vêtements de l’époque qui prenaient le thé. Elles discutaient de plusieurs éléments reliés à leurs coutumes et à l’habillement. Plusieurs objets avaient aussi été sortis à l’extérieur pour les faire découvrir aux passants.

Avec un budget coupé de 75 % par Patrimoine Canada, le comité organisateur avait dû redoubler d’efforts afin de tenir des festivités similaires à celles des années précédentes. Jean-François Roy, directeur du service des Loisirs de Montmagny, remercie d’ailleurs l’implication des organismes et entreprises du milieu qui ont rendu le tout possible.

Lors de leurs discours, les élus présents ont d’ailleurs souligné l’importance de se rappeler du travail de ceux qui sont responsables de la création du Canada et de le défendre depuis.

« C’est un honneur pour moi d’être ici pour célébrer la fête du Canada dans la cour extérieure de la famille Taché. J’aime bien l’histoire de Montmagny et pour moi c’est important de souligner que M. Tâché a laissé un grand héritage pour nous. Le Canada, c’est chacun d’entre vous, sans exception, parce que chacun s’implique auprès de ses proches, de sa famille, de sa communauté ou de son pays », a mentionné le maire Marc Laurin.

« Je suis choyé d’être ici pour pouvoir partager ce moment en hommage aux Pères de la Confédération avec les activités prévues, d’avoir ce souvenir que nous puissions partager tous ensemble, mais aussi de fêter la fête du Canada aujourd’hui. En tant que votre représentant au provincial, il m’est permis de voir tous les jours comment notre région de Côte-du-Sud rayonne et brille, non seulement ici dans Chaudière-Appalaches, dans notre province, au Canada, mais partout à travers le monde », a confié le député provincial Mathieu Rivest.

« La mémoire est une faculté qui oublie et je crois que la fête du Canada nous permet de faire revivre ces souvenirs et ces personnes qui ont fait une différence fondamentale dans notre pays. Très humblement, nous essayons à notre niveau à nous maintenant de s’assurer que ce pays en demeure un de paix, d’amour, de joie, où on peut célébrer et être bien dans notre peau », a souligné le député fédéral Bernard Généreux.