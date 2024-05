Cliniques de passeports de Bernard Généreux : Toujours un succès!

Les mercredi 24 et vendredi 26 avril derniers, les citoyens ont participé aux cliniques de passeports de Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny— L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup. Les cliniques se sont tenues dans deux points de service, à Rivière-du-Loup et à Montmagny. Comme les cliniques précédentes, ces deux événements se sont avérés être un grand succès, avec plus de 825 demandes de passeports complétées!