Complexe culturel et sportif : Plans et appel d’offres en mars 2026

Le Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud (CSSCS) a présenté lors de la dernière rencontre du « Grand comité du Complexe sportif et culturel de Montmagny » l’échéancier préliminaire prévu pour la concrétisation du volet sportif de son projet, dans lequel le gouvernement du Québec a accordé 54,5 M$, dont 40 M$ pour le volet sportif.

Le CSSCS prévoit la conception des plans et des devis, qui s’échelonnera de l’automne 2024 à mars 2026, ce qui tient compte de l’étude des sols et plan de blocage, en février et mars 2025. Les appels d’offres de construction seraient sollicités en mars 2026, en souhaitant la mobilisation au chantier en mai 2026, pour une livraison à la rentrée scolaire 2027.

« Les membres du comité sont ravis de l’avancement des travaux préalables aux processus d’appels d’offres, qui peuvent parfois être longs et complexes, mais qui sont essentiels au succès de l’ensemble du projet. Les démarches cheminent bien et nous rapprochent un peu plus de la première pelletée de terre, que nous espérons au printemps 2026 », ont déclaré conjointement Frédéric Jean, préfet de la MRC de Montmagny, Rachel Bégin, directrice générale du Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud et Cynthia Lamontagne, directrice générale des Arts de la scène de Montmagny (ADLS).

Les démarches se poursuivent pour le volet culturel

Le CSSCS déposera le projet au ministère de la Culture et des Communications au printemps, lors de la réouverture du programme d’aide aux immobilisations. La réalisation du programme fonctionnel et technique en 2025 permettra d’obtenir une estimation précise des coûts du projet. En parallèle, des démarches sont entreprises pour obtenir le financement du gouvernement fédéral.

Projet de référence au Québec

Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud, a salué cette initiative unique : « Le projet du Complexe culturel et sportif, dont mon gouvernement a annoncé un investissement de 54,5 M$ en août dernier, est un projet de référence au Québec. C’est un exemple de participation du milieu dans une infrastructure établie dans un établissement scolaire de la région soit l’école secondaire Louis-Jacques-Casault. Je suis fier de la contribution positive et active des acteurs de mon comté de la merveilleuse Côte-du-Sud. Félicitations aux leaders de ce projet, continuons collectivement à appuyer la poursuite de ce projet, faisons partie de la transformation de notre milieu investi ».

La campagne de levée de fonds, menée par la Chambre de commerce et d’industrie de Montmagny (CCIM), se poursuit et propose des opportunités accessibles pour tous, allant de 100 $ à 500 000 $. « Ce modèle flexible permet à chaque entreprise, petite ou grande, de contribuer à ce projet structurant », a affirmé Nicole Robert, directrice générale de la Chambre. Pour obtenir des informations au sujet des partenariats possibles en lien avec le projet du Complexe, les gens d’affaires sont invités à communiquer avec Mme Robert. (LOB)