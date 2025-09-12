De nouvelles conventions collectives pour reconnaître l’engagement des employés municipaux

La Ville de Montmagny et le syndicat représentant les employés cols blancs et cols bleus ont officiellement signé, le 12 septembre, leurs nouvelles conventions collectives respectives, couvrant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029.

Ces ententes, approuvées à 80 % par les cols blancs et à 87 % par les cols bleus lors d’une assemblée générale tenue le 8 juillet dernier, témoignent de la confiance des employés envers les conditions proposées.

Le conseil municipal a pour sa part entériné les ententes lors de sa séance publique du 25 août dernier.

Des conditions bonifiées

Résolument tournées vers l’humain, ces conventions prévoient des ajustements salariaux en phase avec le marché et l’inflation, une bonification des vacances ainsi que l’ajout de clauses visant à améliorer concrètement le quotidien des équipes.

Un accent particulier est mis sur le développement des compétences, notamment chez les cols bleus, afin de soutenir leur croissance professionnelle et la qualité des services offerts à la population.

Un travail d’équipe au service de l’avenir

La Ville remercie les personnes impliquées dans ces discussions, tant du côté syndical que de l’administration. Grâce à cette approche collaborative, 62 employés — soit 26 cols blancs et 36 cols bleus — pourront bénéficier de conditions adaptées à la réalité d’aujourd’hui, tout en assurant la continuité des services municipaux.