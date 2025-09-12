Michel Mercier présente ses priorités

L’homme d’affaires Michel Mercier avait annoncé son intention de se présenter aux élections municipales afin de solliciter un mandat de maire à la Ville de Montmagny. Il rend maintenant publics les points qu’il jugerait prioritaires si les citoyens choisissaient de lui faire confiance.

M. Mercier est l’homme derrière l’entreprise familiale Atelier Décor Mercier. Il a également siégé 12 ans au conseil municipal alors que Jean-Guy Desrosiers était maire. Il dit avoir laissé sa place depuis 2017 afin de consacrer plus de temps à son entreprise. Il souhaite maintenant faire un retour en politique municipale, cette fois au poste de maire. M. Mercier avait également été reconnu pour son leadership et son implication au Festival de l’Oie Blanche par le titre d’ambassadeur de l’ordre de l’Oie Blanche.

« Montmagny, je l’ai tatouée sur le cœur. J’y ai grandi, j’y ai travaillé et j’y ai élevé ma famille. Aujourd’hui, j’ai la chance d’avoir du temps et de l’expérience à offrir. Je veux mettre mon énergie à rassembler les Magnymontoises et Magnymontois autour d’une vision commune pour continuer de bâtir une ville vivante, accueillante et prospère », affirme Michel Mercier.

Il souhaite axer sa campagne sur trois principaux thèmes, soit « Unir, Développer, Attirer ». Voici comment il décrit les différents axes :

- Unir : Former un tout. Développer le sentiment d’appartenance des bénévoles et des aînés envers leur communauté. Tous doivent être unis et collaborer pour cheminer vers la réussite.

- Développer : Faire progresser la ville tant au niveau culturel, commercial, résidentiel, qu’industriel. Apporter de nouvelles idées et impliquer davantage les gens d’affaires.

- Attirer : Améliorer le visage de la ville pour donner le goût aux jeunes d’y faire carrière et pour attirer des familles et des entreprises. (LOB)